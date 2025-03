Dybala in campo solo tra 5-6 mesi: parola all’esperto

AS ROMA NEWS – L’infortunio che ha colpito Paulo Dybala riguarda il tendine semitendinoso, una delle strutture fondamentali della parte posteriore della coscia, coinvolta nell’estensione dell’anca e nella flessione del ginocchio. La lesione riportata dall’argentino si è rivelata più grave del previsto, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico dopo un primo tentativo di trattamento conservativo. Questa mattina il quotidiano Il Tempo ha chiesto al dottor Andrea Uffreduzzi, esperto in questo genere di infortuni, di dire la sua su tempi e modalità del recupero. Ecco quanto trapela dal suo articolo.

Le cause dell’infortunio

Gli infortuni a questo tipo di tendine possono avere diverse cause. Spesso si verificano a seguito di movimenti improvvisi, accelerazioni o cambi di direzione repentini. Nel caso di Dybala, a incidere potrebbero essere state anche le numerose problematiche muscolari avute in carriera, che possono aver indebolito la struttura del tendine nel tempo. Altri fattori scatenanti possono essere un riscaldamento non adeguato, squilibri muscolari, problemi di postura o un carico di lavoro eccessivo nei giorni precedenti alla gara.

Il percorso di riabilitazione

Dopo l’intervento chirurgico, il recupero di Dybala seguirà una fase di riabilitazione ben strutturata. Nelle prime 3-6 settimane, l’argentino dovrà osservare riposo assoluto con l’ausilio di un tutore, integrando gradualmente esercizi leggeri per mantenere attiva la muscolatura senza sollecitare eccessivamente il tendine operato. Dopo circa 10 settimane inizierà una fase più intensiva, con esercizi mirati a recuperare la mobilità e la forza muscolare. In questa fase saranno fondamentali le terapie fisioterapiche, come laser, ultrasuoni e massaggi manuali, per ridurre l’infiammazione e migliorare la flessibilità del muscolo. Dai 3 ai 6 mesi, si passerà a un lavoro più specifico per il recupero della forza e della resistenza, con un graduale ritorno alla corsa e agli esercizi sportivi sotto la stretta supervisione dello staff medico. Il rientro in campo non ha una data fissa: dipenderà dai test fisici e dalla risposta individuale al trattamento, ma generalmente un infortunio di questo tipo richiede tra i 5 e i 6 mesi di stop.

Obiettivo nuova stagione

Dybala, quindi, dovrà pazientare e lavorare con grande attenzione per evitare ricadute. Il suo ritorno in campo è atteso per l’inizio della prossima stagione, ma solo i prossimi mesi diranno se i tempi di recupero potranno essere accorciati o se sarà necessario un percorso più lungo per garantire una completa guarigione.

Fonte: Il Tempo