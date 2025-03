Friedkin vuole Gasp: Ranieri e Ghisolfi sono già al lavoro. Italiano l’alternativa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma guarda con grande interesse a Gian Piero Gasperini per la panchina della prossima stagione. Il mandato per sondare la sua disponibilità è arrivato direttamente da Dan Friedkin, affascinato dai risultati tecnici e finanziari ottenuti dall’Atalanta sotto la guida del tecnico piemontese. I primi contatti risalgono già a qualche mese fa, quando ancora Gasperini non aveva ufficialmente espresso la volontà di chiudere il suo lungo ciclo a Bergamo, durato ben nove anni.

I primi passi della Roma

Claudio Ranieri, accompagnato da Florent Ghisolfi, ha avuto un confronto per capire se esistano margini concreti per portare Gasperini nella capitale. Il tecnico, dal canto suo, è lusingato dall’interesse della Roma e avrebbe già ricevuto rassicurazioni su un aspetto chiave: la costruzione di una squadra in linea con i suoi principi di gioco e con la sua nota cultura del lavoro. Tuttavia, non si può ancora parlare di una candidatura unica. La società giallorossa sta valutando diverse opzioni e non ha intenzione di commettere errori nella scelta del nuovo allenatore.

Le alternative: prende quota Italiano

Tra i profili considerati c’è stato anche quello di Francesco Farioli, attuale tecnico del Nizza, ma per il momento il suo nome è stato accantonato. Più concreto, invece, l’interesse per Vincenzo Italiano, che dopo il suo lavoro alla Fiorentina sta facendo ottime cose anche a Bologna. La Roma per il momento si muove su più fronti, non avendo la certezza di poter arrivare a dama con Gasp, il preferito dei Friedkin.

Fonte: Corriere dello Sport