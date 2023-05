Dybala in panchina o dal primo minuto, i giornali si dividono. Spinazzola titolare, El Shaarawy spera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dybala in campo dal primo minuto, o inizialmente in panchina pronto a subentrare nella ripresa? E’ il dilemma irrisolto di queste ore che ci separano dal fischio d’inizio della finalissima di Europa League.

I giornali si dividono, tra chi prevede la Joya in campo fin dall’inizio e chi invece scommette su un suo utilizzo a partita in corso, quando le squadre saranno più lunghe e i giocatori più stanchi.

Gli altri rebus di formazione riguardano il braccetto di sinistra della difesa a tre, con Ibanez nettamente favorito su Llorente. A sinistra torna Spinazzola, a destra Celik è favorito su Zalewski.

A centrocampo scontata la prezenza di Matic e Cristante, così’ come quella di Pellegrini sulla trequarti e di Abraham centravanti. A completare l’undici ci sarà uno tra Dybala, El Shaarawy, o un centrocampista (Bove più di Wijnaldum) a infoltire la mediana.

IL TEMPO

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Matić, Pellegrini, Spinazzola; Abraham, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Çelik, Cristante, Matić, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Abraham.