Dall’Olimpico alla Puskas Arena: il filo giallorosso che unisce 70mila cuori

NOTIZIE AS ROMA – Saranno oltre ventimila i tifosi della Roma presenti stasera alla Puskas Arena di Budapest per sostenere i ragazzi di Josè Mourinho verso un’impresa storica.

I giallorossi dovrebbero essere in numero maggiore rispetto agli spagnoli (13mila), ma è molto difficile, per non dire impossibile, fare un calcolo esatto visto che gli altri 15 mila tagliandi dovrebbero essere finiti a tifosi ungheresi o di altre nazionalità.

Sold out non scontato, perchè molti dei biglietti riservati ai tifosi locali potrebbero restare invenduti visto il prezzo esorbitante (si arriva addirittura fino a 500 euro).

Tutti esauriti invece i 53mila biglietti messi in vendita all’Olimpico, dove sono stati montati se maxi-schermi tra curve e tribune, proprio come successe in occasione di Roma-Feyenoord. Oltre 1000 agenti in strada per garantire l’ordine pubblico.

