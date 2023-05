UNITI FINO ALLA FINE!!!!

AS ROMA NEWS – Da Tirana a Budapest. Il sogno giallorosso continua, e stasera si materializza sul campo della Puskas Arena, dove la Roma di Josè Mourinho incontra gli spagnoli del Siviglia, specialisti della competizione, nella finalissima.

Già, perchè gli andalusi possono essere definiti in qualche modo i “proprietari” dell’Europa League, avendola vinta per ben sei volte tra il 2006 e il 2020, non sbagliando mai un appuntamento con la finale.

La Roma però non si sente sfavorita perchè, assicura Mourinho, non è la storia a scendere in campo. Per valori tecnici le due squadre si somigliano, e per questo ci si attende una gara molto tesa ed equilibrata, che può essere decisa dalla giocata del singolo. Mai come stavolta conterà l’esperienza internazionale.

Josè Mourinho, uno che di finali se ne intende, punta a fare la storia della Roma: ha messo in secondo piano il campionato quando ha capito che le energie e gli uomini a disposizione erano insufficienti per poter provare a centrare entrambi gli obiettivi, finale di Budapest e quarto posto. Per un vincente come lui, non era paragonabile provare a mettere un trofeo così prestigioso in bacheca che avrebbe fatto impazzire di nuovo il popolo romanista a un piazzamento in campionato.

La squadra lo ha assecondato in tutto, seguendolo ciecamente nel suo percorso. La Roma, giocatori e tifosi, e Mourinho ormai sono una cosa sola. Cementati, compatti, tenteranno l’impresa, mai accaduta nella storia del club, di vincere il secondo trofeo europeo consecutivo.

Comunque vada, noi gli diremo grazie per le emozioni che sono stati in grado di regalarci. Adesso tutti uniti ancora una volta: c’è il Siviglia da battere e un sogno da raggiungere. Noi siamo con voi. Come sempre. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini