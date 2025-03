Dybala, intervento ok: in campo tra 3 mesi. E può anche rinnovare con la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Intervento perfettamente riuscito per Paulo Dybala. L’argentino si è operato a Londra, alla Fortius Clinic, per risolvere definitivamente il problema al tendine. Ora lo attende una riabilitazione a Trigoria, con un obiettivo chiaro: tornare al massimo per l’inizio della prossima stagione.

L’intervento ha inevitabilmente allungato i tempi di recupero: si parla di almeno tre mesi di stop prima di rivederlo di nuovo in campo ad allenarsi. Ma l’operazione è servita a eliminare ogni rischio di ricadute. E mentre la Joya si prepara a lavorare per il rientro, resta aperto il capitolo futuro.

Dybala ha già rinnovato automaticamente fino al 2026, ma prima dell’infortunio con la Roma aveva discusso di un prolungamento fino al 2027. Ora le trattative sono in stand-by, ma questo non significa che l’addio sia scontato. Anzi, l’argentino ha già dimostrato il suo attaccamento alla Roma: seguirà da vicino la squadra, sarà presente a Trigoria e spesso anche all’Olimpico. Un segnale chiaro di quanto si senta parte di questo progetto.

