Saelemaekers, il futuro è un rebus: la Roma ci prova, la Premier lo tenta e il Milan fiuta l’affare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il futuro di Alexis Saelemaekers è sempre più un rebus di mercato. Arrivato alla Roma la scorsa estate, il belga si è rapidamente imposto come un elemento chiave nello spogliatoio giallorosso, conquistando Ranieri e guadagnandosi la fiducia di un pubblico che ha apprezzato la sua crescita costante. Ora, però, la sua permanenza nella Capitale è tutt’altro che scontata: il Milan, che ne detiene il cartellino, fiuta l’affare e diversi club di Premier League hanno già bussato alla porta del giocatore.

Un valore in ascesa

Se a settembre il prezzo di Saelemaekers sembrava accessibile, oggi lo scenario è completamente cambiato. Le sue prestazioni hanno raddoppiato il valore di mercato, e il Milan vuole monetizzare il più possibile da una cessione definitiva. I rossoneri non lo hanno mai considerato un elemento imprescindibile e ora vedono l’opportunità di fare cassa senza neanche prendere in considerazione ipotesi di scambio, come quella con Tammy Abraham avanzata dalla Roma nelle scorse settimane.

Roma in pressing, ma occhio alla Premier

La Roma non vorrebbe lasciarselo scappare. Ranieri e Ghisolfi hanno individuato nel classe ’99 un tassello importante per il futuro e puntano sulla volontà del giocatore per convincere il Milan a una trattativa ragionevole. Ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita: Nottingham Forest e Newcastle stanno osservando da vicino la situazione e sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta importante per strappare Saelemaekers alla Roma. L’appeal della Premier League e la prospettiva di un ingaggio più alto potrebbero rappresentare un ostacolo pesante per la strategia giallorossa.

Il fattore volontà: la carta vincente della Roma?

Se la Roma ha ancora una speranza di trattenerlo, questa passa dalla volontà del giocatore. Saelemaekers si trova bene nella Capitale, ha trovato continuità e finalmente è tornato nel giro della Nazionale belga, grazie anche all’apprezzamento del CT Rudi Garcia. Le due presenze contro l’Ucraina sono state un segnale importante per un calciatore che non vestiva la maglia del Belgio dal 2023 e che ora sogna di essere protagonista anche a livello internazionale. Ranieri e Ghisolfi dovranno lavorare sulla convinzione del giocatore per evitare di perderlo, ma la partita è tutt’altro che chiusa. Con la Premier League alla finestra e il Milan pronto a massimizzare il profitto, il futuro di Saelemaekers resta avvolto nell’incertezza.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport