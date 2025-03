Paredes alla Dybala, l’attacco a Rodrygo nel trionfo sul Brasile: “Io ho vinto tre titoli, tu zero” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – L’eterna rivalità tra Argentina e Brasile ha regalato l’ennesimo capitolo infuocato nella 14ª giornata delle qualificazioni mondiali. L’Albiceleste ha dominato i verdeoro con un netto 4-1, consolidando il primo posto nel girone e allungando la striscia di vittorie consecutive contro i rivali a cinque successi di fila.

Oltre allo spettacolo in campo, la partita è stata caratterizzata da momenti di alta tensione, in particolare tra Leandro Paredes e Rodrygo. La giovane stella del Real Madrid ha provato a punzecchiare il centrocampista della Roma, ma la risposta dell’argentino è stata immediata e tagliente: “Io ho vinto un Mondiale e due Copa America, tu zero”. Un botta e risposta che ha infiammato ancora di più il clima già rovente, e che ha ricordato il gesto che fece Paulo Dybala nei confronti di Guendouzi durante l’ultimo derby vinto dai giallorossi.

Sul terreno di gioco, il dominio argentino è stato netto grazie ai gol di Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister e Giuliano Simeone, mentre il Brasile, in difficoltà per tutta la partita, ha trovato la rete solo con un guizzo isolato. Per la squadra di Scaloni, che continua a viaggiare a vele spiegate, questa vittoria rappresenta un ulteriore segnale di forza, mentre per il Brasile di Dorival è una serata da dimenticare in fretta. Qui sotto il video del gesto di Paredes nei confronti del brasiliano Rodrygo.

Rodrygo: “You are very bad.” Paredes: “I have 1 World Cup and 2 Copa America’s, you have zero.” 🥶🥶 pic.twitter.com/M0bVUno5ZB — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 26, 2025