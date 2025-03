Gasperini-Roma: cinque motivi per dire sì

NOTIZIE AS ROMA – Gian Piero Gasperini ha sorpreso tutti parlando apertamente della Roma, senza nascondere l’orgoglio di essere accostato a un club di questa portata e a una tifoseria così passionale. Parole che potrebbero essere interpretate come un semplice depistaggio o un modo per attirare l’attenzione di altri club, ma chi conosce il tecnico sa che la sua più grande qualità è la schiettezza. E proprio partendo da questo, viene naturale chiedersi: Gasperini sarebbe davvero l’allenatore giusto per la Roma? Cinque motivi fanno pensare di sì.

1. Un calcio spettacolare e moderno

I tifosi giallorossi vogliono vincere, ma sanno apprezzare anche il bel gioco. L’Atalanta di Gasperini è diventata un punto di riferimento per organizzazione e aggressività, incarnando perfettamente i principi del calcio moderno. Un’identità chiara, che a Roma manca da troppo tempo.

2. Esperienza e risultati

Nel suo ciclo a Bergamo, la Dea ha centrato tre terzi posti, due quarti e un quinto, con una presenza costante in Champions League. E non solo: l’anno scorso ha giocato due finali, vincendo l’Europa League con un dominio totale sul Bayer Leverkusen e sfiorando la Coppa Italia. Un rendimento di alto livello, che dimostra la sua capacità di competere con i grandi.

3. Intesa con Ranieri

Affiancare un tecnico dal carattere forte a una figura carismatica come Sir Claudio potrebbe sembrare rischioso, ma i due si stimano da anni. Lavorare insieme, con ruoli ben definiti, potrebbe essere la chiave per costruire un progetto solido.

4. Valorizzazione dei giocatori

Se c’è un allenatore che sa esaltare il potenziale dei calciatori, quello è Gasperini. A Bergamo ha trasformato giovani promesse e giocatori sottovalutati in talenti di livello internazionale. Un’abilità che sarebbe preziosa per la Roma, chiamata a crescere senza investimenti faraonici.

5. Gestione dei big

Gasperini non è un tecnico che si piega ai capricci delle stelle, ma è capace di creare un gruppo solido. Con i campioni ha spesso avuto un rapporto speciale, ma quando necessario non ha esitato a prendere decisioni nette, sempre mettendo il bene della squadra davanti a tutto. Insomma, il profilo di Gasperini sembra combaciare perfettamente con le esigenze di una Roma che è da anni alla ricerca disperata del salto di qualità.

Fonte: Gazzetta dello Sport