“ON AIR!” – PIACENTINI: “Galeone il mio profeta, Allegri sarebbe il top”, CORSI: “Con Gasperini avremmo la certezza che non si vince”, DESIDERI: “I tifosi dovranno rispettare le scelte societarie”

David Rossi (Rete Sport): “Se viene Gasperini o viene Sarri, i giocatori che devi comprare sono sempre 15, perchè tra calciatori a scadenza, fine prestiti, giocatori a fine ciclo, sono diversi destinati ad andarsene. Vogliamo fare un conto? Nelsson non verrà riscattato, Saelemakers è in prestito e va comprato, Hermoso e Hummels non resteranno, Le Fee se dovesse tornare qui lo rimanderebbero via con la mazza fionda, almeno uno tra Pellegrini e Cristante andrà via, Saud non penso proprio che resterà alla Roma, Dahl e Gourna-Douath idem…forse nove o dieci andranno via, e andranno sostituiti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Galeone è il mio profeta. E’ la mia ultima ancora di salvezza. Per me Allegri è al primo posto, e se mi evita Gasperini me lo prendo…Lo sapete che io voto Max da tempo, e Sarri al secondo posto. Gasp è un ottimo allenatore e dovremmo essere felici se fosse lui il prossimo tecnico della Roma, ma se Galeone mi porta Allegri io sarei molto più contento…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Percentuali per l’Europa? Io dico 50% Conference League, 40% Europa League e 10% Champions League. E non ne faccio tanto un discorso legato a Dybala, quanto alle statistiche della Roma negli scontri diretti. Potresti anche perdere contro Inter e Atalanta, ma devi vincere contro Juve, Milan, Fiorentina, Lazio…vincerle tutte e quattro sarebbe anti-storico. E non è nemmeno detto che ti basterebbero per arrivare quarta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se mai dovesse arrivare Gasperini, la cosa che sapremmo da subito è che la Roma non vince e non compra, o comprerà figure di basso livello. Dei cinque calciatori che abbiamo comprato e di cui non ci ricordiamo più nemmeno il nome, c’è qualcuno che potrebbe giocare con Gasperini? Secondo me non può venire mai, non abbiamo 3-4 anni per fare la squadra che vuole lui. Noi vorremmo vincere una volta ogni tanto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se Celik non rientra oggi mi preoccupo un po’, oggi dovrebbe essere il giorno buono per tornare in gruppo. Se così non fosse, non me lo aspetto titolare a Lecce. A destra giocherà Saelemaekers, e in difesa mi aspetto Hummels: se ti mancano sia Celik che Rensch, è giusto che giochi lui. Io penso che possa giocarla Lecce-Roma, non è che per quell’errore Hummels non possa più giocare a calcio… Quanto ci crede la squadra e Ranieri al quarto posto? Secondo me parecchio…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Considerata l’età, fossi in Gasperini se devo cambiare andrei in una squadra che possa vincere lo scudetto. E quindi aspetterei una squadra tipo la Juventus, sempre se si farà viva con lui. Perchè l’allenatore giochista è un progetto che mi sembra sia stata bocciato a Torino. Però Roma rappresenta una grande sfida: qui dove si vince poco, sarebbe una sfida fantastica. E Gasperini mi sembra un uomo di sfide, e da questo potrebbe essere intrigato…”

Stefano Desideri (Radio Romanista): “Gasperini alla Roma? I tifosi dovrebbero rispettare la scelta societaria. Questa proprietà ha dimostrato che il parere dei tifosi non le interessa più di tanto. Bisognerà accettare la scelta e tifare per la Roma. Capisco che ci siano delle remore perché in passato Gasperini ha detto cose fuori posto, ma bisogna vedere anche in quale contesto. Ma me le farei scivolare addosso, perché a me interessa la Roma. Per non creare problemi al progetto tecnico, la decisione andrà accettata…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La panchina della Roma? D’Aversa mi sembra uno dei più papabili…E’ difficile capire, Ranieri è entrato nell’ombra di Friedkin per quanto riguarda la comunicazione, per cui è difficile sapere. Si parla di Montella, il cui passato in giallorosso può essere un surplus. Io penso però che difficilmente i top allenatori arriveranno alla Roma, perchè hanno bisogno di una società alle spalle con la quale lavorare. Un allenatore importante vuole prima vedere l’assetto societario…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Quando una squadra di livello deve scegliere un allenatore guarda oltre i criteri tecnici, ma anche ambientali e di empatia. Se sei una piazza calda e metti un tecnico algido e che non ti trasporta…La società deve capire chi si può adattare meglio alle esigenze della piazza. Gasperini è un ottimo allenatore, così come Sarri, Pioli, o Montella. Sono tutti tecnici bravi, che ci starebbero benissimo sulla panchina della Roma così come quella della Juve o del Milan… Ranieri direttore tecnico? Deve essere bravissimo a togliersi i panni dell’allenatore da un giorno all’altro, perchè se le cose dovesse non andare bene con il nuovo tecnico si direbbe subito di rimettere lui in panchina…”

Redazione Giallorossi.net