Galeone: “Allegri perfetto per la Roma. Il Milan? Mi ha detto che non ci va…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Giovanni Galeone, ex allenatore e amico fraterno di Massimiliano Allegri, ha parlato oggi alle colonne del Corriere della Sera. Tra i tanti temi affrontati c’è anche quello della corsa scudetto di questo campionato: “Chi vince? Boh. Inter, certo. Il Napoli può lottare fino alla fine. Se ha fortuna anche l’Atalanta, ma è difficile. Poi stop, dietro male, male”.

Galeone lancia stoccate alla Juve: “Dico solo questo: dà un milione netto al mese a Vlahovic, forse l’unico giocatore slavo — e io me ne intendo, li adoro da 80 anni — che non sa stoppare una palla: non ci riesce proprio. Chissà ora vediamo con l’arrivo di Tudor. Del Milan ho già detto. La Roma? Dopo mesi hanno capito che serviva Ranieri. Adesso non devono sbagliare il prossimo allenatore“.

E se andrebbe bene il suo figlioccio Max Allegri per la panchina giallorossa, Galeone non sembra avere dubbi: “Molto. E glielo auguro. Anche se sono stato arrabbiato con lui. Per un po’ mi ha chiamato e non mi andava di rispondere. Era diventato troppo pigro. Deve allenare, è bravissimo. Chissà, magari esagero. Magari non dipende solo da lui. Non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan, di corsa. Ma poi ci siamo sentiti e mi ha detto che non ci va. Ecco: alla Roma lo vedrei benissimo. Poi va a sapere. Io ‘sto calcio non lo capisco più…”

Fonte: Corriere della Sera