AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ORE 9:30 – GALEONE: “ALLEGRI PERFETTO PER LA ROMA” – Giovanni Galeone, ex allenatore e amico intimo di Allegri, ha dichiarato al Corriere della Sera: “Max lo vedrei benissimo alla Roma, glielo auguro. Il Milan? Mi ha detto che non ci va…”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 9:00 – SALAH-EDDINE, ESCLUSE FRATTURE AL PIEDE – Ranieri può tirare un sospiro di sollievo per la situazione di Salah-Eddine. Il terzino olandese, rientrato nella Capitale per un dolore al piede, è stato sottoposto a una risonanza magnetica che non ha fatto emergere fratture. Segnalata soltanto un’infiammazione a un tendine: probabile forfait per la sfida di sabato con il Lecce. (Il Tempo)

ORE 8:30 – NOTTINGHAM FOREST E NEWCASTLE SU SAELEMAEKERS – La Premier League mette gli occhi su Saelemaekers. Il belga sta vivendo un’ottima stagione alla Roma e il Milan fiuta l’affare: Nottingham Forest e Newcastle sono pronte a fare offerte importanti per l’esterno. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 8:00 – DYBALA, INTERVENTO OK E RINNOVO POSSIBILE – Paulo Dybala e la Roma, una storia d’amore che potrebbe continuare nonostante gli ostacoli. L’intervento al tendine è andato bene e già oggi l’argentino farà ritorno nella Capitale: l’obiettivo è tornare al top per la prossima stagione. E con il club si era già cominciato a parlare di rinnovo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

