DYBALA: “Sto bene, ho sentito Ranieri. Ci rivediamo prima di settembre? Non lo so…” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala è di nuovo nella Capitale. Dopo l’intervento al tendine semitendinoso sinistro eseguito a Londra, l’argentino è atterrato a Ciampino, accolto dai cronisti presenti. Con le stampelle ma sorridente, la Joya ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sto bene. Ho sentito Ranieri. Sabato a Lecce con la squadra? Non lo so, devo parlare con i dottori, ma per le altre partite penso di sì”.

Non manca un accenno al suo recupero: “Posso camminare senza stampelle, ma i dottori mi hanno detto di tenerle”, ha spiegato. Poi una battuta sul trionfo dell’Argentina per 4-1 contro il Brasile: “Sì, ultimamente contro di loro siamo abituati (ride)“. Ora per Dybala inizia la fase più delicata: la riabilitazione a Trigoria, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. “Ci rivediamo prima di settembre? Non lo so“, ha glissato l’argentino.

🗣 #Dybala: “Se sarò a Lecce per accompagnare la squadra? Non lo so, devo parlare con i dottori. Le altre partite penso di sì”#ASRoma 🟨🟥 pic.twitter.com/vCtiORsqHd — Il Romanista (@ilRomanistaweb) March 26, 2025