Roma, il futuro è adesso: Gasperini o Allegri per la panchina?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma del futuro aspetta solo di prendere forma, e il primo tassello da incastrare è il più importante: la panchina. Con Claudio Ranieri ormai determinato ad abbandonare una volta per tutte il ruolo di allenatore a fine stagione, la società giallorossa sta valutando con attenzione il prossimo tecnico, e due nomi sembrano guadagnare terreno nelle preferenze della dirigenza: Gian Piero Gasperini e Massimiliano Allegri.

Due filosofie a confronto

Due profili diversi, due idee di calcio opposte, ma un’unica certezza: entrambi piacciono a Ranieri. Il tecnico testaccino stima Gasperini per la sua capacità di costruire squadre intense e organizzate, riuscendo a lavorare in maniera egregia con calciatori ancora da formare, mentre di Allegri apprezza la capacità di gestire i momenti decisivi e l’esperienza nei grandi club. Due strade diametralmente opposte, che portano però alla stessa destinazione: riportare la Roma in Champions e renderla competitiva per vincere trofei.

Gasperini: pressing, aggressività e crescita dei giovani

L’attuale tecnico dell’Atalanta è uno specialista nel costruire squadre coraggiose e dinamiche. La sua Atalanta ha brillato in Italia e in Europa grazie a un calcio offensivo, fatto di pressing alto e verticalizzazioni rapide. Il suo approdo a Trigoria potrebbe rappresentare una svolta totale: con lui, giocatori come Rensch, Konè, Pisilli, Baldanzi o Dovbyk potrebbero crescere in modo esponenziale.

Allegri: solidità, esperienza e mentalità vincente

Dall’altra parte c’è Max Allegri, un tecnico che sa come gestire le pressioni e ottenere risultati immediati. Dopo la fine della sua avventura alla Juventus, il tecnico livornese è pronto a rimettersi in gioco e accettare la sfida Roma per riportare i giallorossi ai livelli che gli competono. Il suo calcio più pratico è in netto contrasto con la filosofia gasperiniana, ma va incontro ai gusti di Ranieri, anche lui orientato al pragmatismo. Inoltre la sua esperienza sarebbe una garanzia per il progetto dei Friedkin.

Friedkin e la decisione finale

Se Ranieri avrà un peso nella scelta della rosa dei nomi da presentare ai proprietari del club, la decisione finale spetterà a Dan Friedkin, che dovrà scegliere se puntare su un progetto di costruzione a lungo termine con Gasperini, o su un tecnico già abituato a gestire squadre di alto livello come Allegri. Nel frattempo, l’ambiente romanista attende con curiosità e, come sempre, si divide. Il futuro del club è in bilico tra due filosofie di calcio molto diverse, ma con un obiettivo comune: riportare la Roma nell’élite del calcio italiano ed europeo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini