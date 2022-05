Dybala, la Roma fissa un incontro e studia il grande colpo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna a parlare sui giornali della possibilità della Roma di assicurarsi Paulo Dybala a parametro zero nel corso del prossimo mercato estivo.

L’intenzione dei Friedkin e di fare un regalo ai tifosi romanisti, e l’acquisto della Joya sarebbe di sicuro un colpo di quelli capaci di far impazzire un popolo come quello giallorosso.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica (A. Di Carlo), tra la dirigenza capitolina e l’entourage di Dybala è in programma un incontro per capire la fattibilità dell’operazione. Dunque non l’interesse della Roma per l’attaccante argentino non sarebbe affatto una “fake news”.

Mourinho ovviamente sarebbe ben felice di allenare Dybala. L’Inter resta in pole, ma la Roma è vigile e studia il grande colpo.

Fonte: La Repubblica