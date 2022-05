Veretout fa rifiatare Cristante, Felix insidia Zaniolo: le scelte di Mou per il Venezia

NOTIZIE ROMA CALCIO – I due o tre cambi annunciati da Mourinho per la partita di stasera rendono la formazione della Roma anti-Venezia un vero e proprio rebus di difficile soluzione.

I giornali oggi si dividono sulle possibili scelte del tecnico: c’è chi vede Maitland-Niles in campo al posto di Karsdorp, chi El Shaarawy per Zalewski, chi Felix per Zaniolo.

In difesa giocherà di sicuro Kumbulla al posto dello squalificato Mancini, mentre a centrocampo Sergio Oliveira è certo del suo posto insieme a Veretout che potrebbe far rifiatare Cristante.

Sulle corsie Karsdorp a destra dovrebbe essere confermato, mentre a sinistra Zalewski è leggermente favorito su El Shaaray e Vina (schierato titolare dalla Gazzetta dello Sport). In attacco Zaniolo è insidiato da Felix, inserito nell’undici iniziale da Il Tempo.

Questa dunque la probabile formazione per stasera, anche se i nodi da sciogliere sono diversi: Rui Patricio, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski, Pellegrini, Zaniolo, Abraham.