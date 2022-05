Roma, vietato distrarsi

AS ROMA NEWS – L’Olimpico torna a tingersi di giallorosso per la partita di questa sera contro il Venezia, l’ultimo match di questo campionato che la Roma disputerà nel proprio stadio. E così la tifoseria romanista ha risposto ancora una volta “presente”, andando a fare sold-out per l’ennesima gara non di cartello.

Ma Roma-Venezia di questa sera è comunque una partita particolarmente importante per i giallorossi, ancora in piena lotta per un posto in Europa League. L’obiettivo stagionale è fissato da Mourinho: il quinto o il sesto posto. Per farlo, la Roma dovrà vincere oggi contro i veneti, e sperare nei risultati favorevoli nelle partite delle rivali tra domenica (Milan-Atalanta) e lunedì (Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio).

In teoria il compito non dovrebbe essere proibitivo: il Venezia ha un piede e mezzo in Serie B, e con un risultato positivo della Salernitana sul campo dell’Empoli nel match di oggi pomeriggio alle 15, lo spettro della retrocessione diventerebbe realtà. La squadra di Soncin dunque potrebbe scendere in campo stasera psicologicamente a terra.

La Roma però, più che la forza della disperazione dei veneti, deve temere sé stessa: la testa della squadra deve essere focalizzata solo e soltanto sulle prossime due partite di campionato, e non scivolare sul pensiero della finale storica di Tirana che si giocherà tra una decina di giorni.

Mou non vuole scherzi e anche stasera manderà in campo una formazione molto simile a quella titolare. Giusto un paio di cambi, ha detto ieri il mister: a riposare dovrebbe essere ancora una volta Zaniolo. L’imperativo è “niente distrazioni”, stasera servono i tre punti per poter salutare come si deve il pubblico giallorosso. Ma niente feste, sia chiaro: la stagione della Roma è ancora tutt’altro che conclusa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini