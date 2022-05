AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 13 maggio 2022:

Ore 14:20 – “PER DYBALA LA PRIORITA’ E’ LA CHAMPIONS” – Stando a quanto scrive il giornalista Marco Conterio di Tuttomercatoweb.com su Twitter, la priorità di Dybala è quella di giocare la Champions, per questo è fredda l’ipotesi Roma. L’Inter però al momento non avrebbe ancora avanzato offerte concrete al giocatore. Prima dovrebbe partire Lautaro.

Ore 14:00 – KUMBULLA METTE KO MOURINHO – Infortunio per Josè Mourinho: nel corso dell’allenamento è stato colpito accidentalmente da Kumbulla su un piede. Il mister ci ha scherzato sopra con un post su Instagram mentre era alle prese con la laserterapia.

Ore 11:15 – JURIC: “BREMER OUT ANCHE CONTRO LA ROMA” – Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona: “Bremer non ci sarà, non giocherà queste ultime due partite. E Singo è andato ad operarsi anticipando i tempi per il prossimo anno. Sono due esempi che hanno stretto i denti: Bremer ha un problema alla caviglia e nelle ultime tre-quattro settimane ha lavorato con il dolore, ora è giusto che si curi e si metta a posto”.

Ore 10:00 – INTERESSA MANDRAGORA DEL TORINO – La Roma è interessata a Rolando Mandragora. Il centrocampista del Torino – ultimo avversario dei giallorossi prima della finale di Conference contro il Feyenoord – è finito tra i nomi annotati da Tiago Pinto. I capitolini sono infatti alla finestra per il classe ’97, impossessatosi del centrocampo granata. A riportarlo è Tuttosport.

Ore 8:50 – LA ROMA PUNTA DYBALA, LO VUOLE MOU – Contatti in corso per Dybala, l’attaccante che Mou sogna di allenare alla Roma. Il giocatore ha cambiato atteggiamento nei confronti dell’ipotesi giallorossa dopo aver visto le ultime due partite giocate all’Olimpico…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – PINTO PREPARA UNA CESSIONE ECCELLENTE – Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, la Roma starebbe preparando una cessione eccellente, con Pinto chiamato stavolta a una scelta dolorosa…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:50 – VIA ALLA CAMPAGNA ABBONAMENTI, TANTE NOVITA’ – La Roma si prepara a lanciare la nuova campagna abbonamenti, con diverse novità sia sulle modalità che nei prezzi…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!