Dybala-Lukaku, ultimo ballo all’Olimpico

AS ROMA NEWS – Ultima partita stagionale all’Olimpico, ma anche, forse, l’ultima della coppia Dybala-Lukaku come tandem offensivo giallorosso davanti allo stadio romanista.

Contro il Genoa si va verso l’ultimo sold-out stagionale nonostante l’entusiasmo sia finito sotto le scarpe dopo gli ultimi risultati ottenuti dalla squadra. La Roma deve però ritrovare motivazioni e brillantezza per affrontare questi ultimi due impegni stagionali: c’0è un sesto posto da difendere a tutti i costi per poter ancora conservare una timida speranza di strappare una qualificazione alla prossima Champions.

De Rossi chiede ai suoi ragazzi un ultimo sforzo, e sa quanto avere Dybala e Lukaku in campo possa fare la differenza: il belga ci sarà, e nonostante qualche critica domenica “rischia” di entrare nella storia giallorossa, perchè con 21 gol eguaglierebbe le reti segnate da Montella e Batistuta al primo anno in giallorosso. Per lui però queste sembrano essere le ultime apparizioni in giallorosso: il suo ritorno al Chelsea appare la strada più probabile per via dei costi esorbitanti che richiederebbe il suo riscatto.

Incerto però anche il futuro di Dybala: senza Champions, è difficile sapere cosa deciderà di fare l’argentino, che a luglio potrà liberarsi con “soli” 12 milioni di euro. Intanto però la Joya fa sapere che domenica contro il Genoa sarà in campo nonostante i fastidi che continua ad avvertire all’adduttore. Già oggi è atteso il suo ritorno in gruppo.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero