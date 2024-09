Dybala, problema muscolare a fine primo tempo: domani i controlli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Al termine della prima frazione di gara della sfida tra Roma e Athletic Bilbao, Paulo Dybala ha dovuto dare forfait e restare negli spogliatoi a causa di un problema muscolare.

L’attaccante argentino ha avvertito un indurimento al flessore durante il primo tempo e, per precauzione, è stato tolto dal campo dal tecnico Juric.

“Dybala ha avvertito un fastidio, domani vediamo. Se è preoccupante? Non lo so, è inutile parlarne ora. Non è stato un cambio preventivato, avrebbero dovuto giocare 65 minuti”, le parole dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport sulle condizioni della Joya.

La scelta dello staff tecnico della Roma, in accordo con il giocatore, è stata dunque di natura prudenziale, considerando la delicatezza della situazione e gli impegni futuri della squadra in campionato e coppa. Ma per scongiurare ogni problema saranno necessari ulteriori esami nelle prossime ore.

