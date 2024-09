ROMA-ATHLETIC CLUB 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è concluso in parità il match di esordio in Europa League per la Roma, che all’Olimpico impatta sull’1 a 1 con l’Athletic Bilbao.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i baschi nel match valido per la prima giornata di Europa League:

Svilar 6 – In avvio il Bilbao è insidioso, ma non inquadra mai la porta. Nella ripresa la musica non cambia, con gli spagnoli che spingono ma non impensieriscono mai il portiere giallorosso. Fino al gol di Paredes.

Mancini 6,5 – Lo standard delle sue prestazioni si è alzato negli ultimi mesi. Anche stasera non sbaglia nulla e gioca una partita importante.

Ndicka 7 – Altra bella partita da centrale della difesa a tre. Sempre attento e puntuale nelle chiusure.

Hermoso 5,5 – Ancora non al top della condizione, va un po’ in affanno quando Williams e compagni gli scappano alle spalle, ma se la cava con mestiere. In occasione del gol di Paredes però non è efficace sulla palla alta da difendere in coppia con Angelino.

Celik 6 – Sull’impegno nulla da dire, un po’ diverso il discorso sulla resa. Si fa male ed è costretto al cambio. Dal 70′ Abdulhamid 5,5 – Esordio da brividi contro Nico Williams. Arruffone, ma con generosità strappa gli applausi dell’Olimpico con le sue spazzate. Atleticamente c’è, con i piedi un po’ meno.

Konè 7 – Si prende subito in mano lo scettro della mediana unendo corsa e qualità. Entra in modo determinante nell’azione che porta al gol del vantaggio di Dovbyk. Cala nella ripresa, sbagliando qualche pallone di troppo, ma la prova resta di livello. All’81 Paredes sv.

Cristante 6 – Prestazione di spessore ed efficacia. Cala come il resto della squadra nella ripresa.

Angelino 7 – Si fa apprezzare anche da esterno a tutta fascia. Pennella un cross perfetto per la testa di Dovbyk.

Baldanzi 6,5 – Moto perpetuo, tra le linee mette in grave affanno il Bilbao. Dal 62′ Pisilli 6 – Entra nel momento peggiore dei suoi e cerca di dare sprint a una mediana calata di intensità.

Dybala 6,5 – Qualità al servizio della squadra. Dà l’avvio all’azione che porta alla rete del vantaggio giallorosso. Prima dell’intervallo avverte un fastidio muscolare e resta negli spogliatori Dal 46′ Soulè 5 – Immaturo. Fallisce la palla del match, poi non incide nel match.

Dovbyk 7 – Si è sbloccato, e non sembra avere intenzione di fermarsi. Segna, dà profondità alla squadra e gioca per i compagni. Nella seconda metà di gara la squadra si spegne e lui perde efficacia. Dall’81’ Shomurodov sv.

IVAN JURIC 6 – Un pari che sa di rimpianto all’esordio in Europa. La Roma del primo tempo dà l’impressione di avere grandi potenzialità, ma non riesce a tenere quei ritmi oltre l’ora di gioco. Alti e bassi, ma sono più le note positive.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

