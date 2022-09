Dybala e Pellegrini rispondono alle chiamate di Argentina e Italia: controlli nei ritiri delle nazionali

ULTIMA ORA AS ROMA – Paulo Dybala , a differenza di quanto si pensava, risponderà alla chiamata dell’Argentina in vista degli impegni dell’Albiceleste.

L’attaccante, che ieri non ha giocato contro l’Atalanta per un problema al flessore, sarà valutato dai medici della sua nazionale per capire l’entità della noia muscolare accusata nel riscaldamento del match di campionato.

Stessa sorte per Lorenzo Pellegrini, che si aggregherà al gruppo degli azzurri convocati da Mancini per gli impegni di Nations League e svolgerà con i medici dell’Italia i controlli di rito.

#Dybala e #Pellegrini raggiungeranno i ritiri dell’Argentina e dell’Italia. Saranno poi visitati dai medici delle rispettive nazionali per valutare i problemi fisici ed eventuali stop verso #InterRoma. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) September 19, 2022

Restano dunque da chiarire le condizioni fisiche dei due calciatori, che sperano di poter essere in grado di giocare contro l’Inter sabato 1 ottobre. Seguiranno aggiornamenti.