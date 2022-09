“ON AIR!” – ROSSI: “E’ stata la Roma migliore della stagione”, CARINA: “Ma è un’aggravante”. FERRETTI: “Sembra che ad Abraham abbiano montato i piedi al contrario”. DAMASCELLI: “L’infortunio di Dybala? Film già visto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Gli arbitri? Se ci fosse un disegno la Juventus non avrebbe mai pareggiato a Salerno. Uno è severo quando vede del potenziale, e la Roma ha del potenziale, ed è giusto pensare che ci sono cose che funzionano e altre no. La Roma ha fatto 8 gol in sette partite, nono attacco del campionato pur avendo in rosa giocatori come Abraham, Belotti, Dybala, Pellegrini, Zaniolo, El Shaarawy e Shomurodov…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se la Roma avesse avuto un attaccante più lucido ieri avrebbe vinto 3 a 1, e nessuno avrebbe parlato oggi degli arbitri. Il rigore su Zaniolo? Se lui fosse cascato, glielo avrebbero dato sicuro. L’Atalanta ha avuto più personalità della Roma, ha fatto più falli brutti e ha vinto mettendola sul fisico. Alla Roma non so che dire, ce l’ha messa tutta, fatto sta che ne hai persa un’altra. Se la Roma ieri giocava a calcio, avrebbe vinto tranquillamente. Gli attaccanti servono per fare gol, e da noi non segna nessuno, levando Dybala. La Roma ha fatto solo 8 gol, ditemi voi se si può andare avanti così. Gli attaccanti si devono sbloccare, altrimenti diventa un macello… Il fatto che Dybala si rifà male ci fa prendere un colpo, la Roma non si può permettere di rientrare in campo con gli stessi dell’altro anno…”

David Rossi (Rete Sport): “Per me ieri è stata la migliore Roma della stagione, tenendo conto dell’avversaria, che alla pausa è capolista. L’Atalanta è una squadra molto diversa da quella che conoscevamo, una squadra ostica che si difende non come il Monza o la Cremonese, ma con la qualità dell’Atalanta. Fino al gol di Scalvini è stata una gara equilibrata, poi dopo il gol di Scalvini è stato un monologo giallorosso. L’Atalanta come produzione di gioco è stata zero, sembrava di vedere Roma-Helsinki. Chiffi? C’è un fallo netto nel primo tempo su Zaniolo, lui che è un giocatore leale non si butta, ma lì non si concretizza il vantaggio e tu il rigore lo devi dare, punto…Il fatto che non c’è rigore se il giocatore non finisce per terra è una spiegazione quasi peggiore di quella data da Orsato a Cristante a Roma-Juventus…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sarà una sosta faticosa, è successo tutto quello che non doveva succedere. Condivido il fatto che sia stata la Roma migliore della stagione, ma voglio capire: è meglio giocare male e vincere o giocare bene e perdere? Sono contento della bella prestazione, ma a occhio e croce ero più contento dopo Roma-Cremonese…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A me la Roma ieri mi è piaciuta, ma voglio vederne altre 5 o 6 di partite giocate così prima di pensare che la squadra giochi così. Per ora questa è l’unica che ha giocato in questo modo, e bisogna capire quanto c’entri l’avversario e il suo modo di giocare. E’ vero che capitano queste partite, ma perchè le devi perdere? Tu fai il tuo punto, e invece la perdi perché regali il gol. Loro non vengono mai a romperti le scatole, e la prima volta che si avvicinano alla porta tu gli regali il gol…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Ormai ho la sensazione che la Roma sia dipendente da Dybala. C’è grande paura in campo, ieri c’era la sensazione che se anche avessimo giocato per altre tre ore la palla non sarebbe entrata lo stesso. Questa sosta servirà ai giocatori come Camara e Belotti per rimettersi in piena forma. In questo momento Matic è l’alternativa di Cristante, c’è poco da fare. Ieri il giocatore, prima dello stop di Dybala, era stato messo in panchina. Per me il serbo è un giocatore pazzesco, ma con tutti quei giocatori offensivi in campo fa fatica anche lui…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La prestazione c’è stata, ma sono mancati i gol. E’ una sconfitta tecnica e non tattica, condizionata dall’assenza di Dybala. La squadra la partita l’ha fatta, ma non ha fatto gol. Non sono assolutamente d’accordo con le insufficienze a Mourinho, a meno che non sia stato lui a sbagliare quei gol. Mettergli un’insufficienza ieri è essere prevenuti, oppure significa non aver visto la partita. La Roma costruisce tanto ma non riesce a concretizzare, ecco perché parlo di sconfitta tecnica e non tattica, ma sempre una sconfitta è. Abraham? Sbaglia dei gol facili, sembra che quest’anno gli abbiano montato i piedi al contrario. Per lui non è un momento felice dal punto di vista tecnico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io una Roma così in controllo della partita non me la ricordavo. A fine primo tempo arrivi da solo davanti al portiere e i calciatori devono essere in grado di fare gol, e poi ti si incasina tutto. Come volume del gioco non c’è partita, c’è da leccarsi le ferite e diventare più cinica. La Roma deve sfruttare le occasioni, specie quelle più facili…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato una buona partita, forse la migliore della stagione. La squadra ha creato, e non meritava di perdere. L’Atalanta è diventata il contrario di quella che era, una squadra sparagnina, ieri gli è andata bene ma non so quanto potrà durare. La Roma meritava almeno il pareggio, ha tirato 17 volte verso la porta avversaria, l’Atalanta praticamente mai. Il risultato fa morale e classifica per gli ospiti, ma per quello visto in campo la Roma ha giocato una partita buona e non meritava di perdere…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Io ho visto per 20 minuti la migliore Roma della stagione, ma questa può essere un’aggravante. Dybala da risorsa diventa limite, perchè la squadra senza di lui non segna. La Roma ha prodotto tanto, contro un’Atalanta che è venuta a giocare qui con atteggiamento remissivo. Io vorrei anche accennare all’arbitro, e non tanto per i rigori, ma per il metro che ha utilizzato l’arbitro Chiffi: De Roon andava ammonito dopo otto minuti, e se tu non lo ammonisci la partita la falsi, perché lui è in marcatura su Zaniolo e la partita può cambiare. Ieri se uno di quei palloni fosse capitato a Dybala, sarebbe stata un’altra partita…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha avuto tutto per vincere, purtroppo la sfortuna e gli errori si sono messi di mezzo. Io ho visto l’Atalanta già vista, è molto pratica, ha cambiato completamente abito, aspetta e colpisce. Non brucia energie, forse perchè ha perso dei giocatori. Dybala? Appena trova la condizione migliore, ha un guaio muscolare: è un film già visto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma non meritava di perdere, sono d’accordo, ma io sinceramente non ho visto una grande partita. Ha avuto occasioni, sì, ma contro un’Atalanta che si è solo difesa. I gol sbagliati li ha sbagliati la Roma, è un problema loro. Io non sono d’accordo con quello che dite: la Roma meritava almeno di non perdere, ma questo è un dato molto negativo. Ti manca Dybala, e metti Matic, ma anche questo è un limite perchè lui stesso dice che Matic e Cristante insieme non vanno bene, e poi invece li ripropone. L’Atalanta è venuta a fare quella partita lì, Mou dice che era la più facile da vincere, e invece l’hai persa…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!