Dybala, Romero lo mette già out: “Non farà il Mondiale, deve stare molto male”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L‘umore di Paulo Dybala viene descritto come “nero” dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

L’attaccante argentino non ha preso per niente bene l’esito degli esami strumentali dei giorni scorsi, che hanno evidenziato una lesione muscolare tra il secondo e il terzo grado.

La Joya non vuole mollare e proverà fino all’ultimo un recupero lampo per mettersi a disposizione di Scaloni. Non ci crede molto il suo compagno di nazionale Romero: “Sono triste per Paulo, penso che non partirà con noi“, le parole del difensore del Tottenham.

“Non gli ho parlato ma sicuramente deve stare molto male e gli auguro una pronta guarigione“. Chissà se Dybala sarà d’accordo con lui. Intanto l’attaccante ieri ha seguito l’1 a 1 col Betis dal divano di casa sua, fotografandosi su Instagram mentre era sintonizzato con la tv sulla partita di Siviglia con tanto di “Forza Roma” allegato all’immagine.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo