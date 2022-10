Camara, un assist e tanta voglia di provare a convincere Mou

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finalmente in campo per più di qualche manciata di secondi. Mady Camara ha avuto la sua occasione ieri sera al Benito Villamarin di Siviglia, quando è entrato a inizio del secondo tempo per cambiare le sorti di una partita fondamentale per il cammino europeo della Roma.

Quarantacinque minuti, tolto il recupero, per dimostrare di essere molto di più di un semplice gregario, una riserva da ultimi scampoli di partita. Camara il suo dovere lo ha fatto: gli sono bastati appena otto primi per inserirsi in area (evento sconosciuto agli altri centrocampisti) e servire una palla a Belotti solo da spingere in rete.

Un guizzo decisivo, seguito poi da qualche imprecisione di troppo (un cross completamente sballato e un retropassaggio di sponda da dimenticare) e tanta voglia di mettersi in mostra. La prestazione nel complesso resta positiva: il guineano è apparso un po’ caciarone, tecnicamente rivedibile, ma comunque in grado dare un contributo importante alla causa romanista con la sua imprevedibilità.

Se sarà bastata la prova di ieri a convincere Mourinho, restio fino ad ora a consegnargli le chiavi del centrocampo, lo scopriremo solo vivendo. Già lunedì sera contro la Sampdoria il guineano spera di avere una seconda occasione, magari partendo titolare al fianco di Cristante, e con Pellegrini a dargli una mano in mediana. Camara il suo, nel bene o nel male, l’ha fatto. Ora la palla passa a Mou, che anche quest’anno deve fare i conti con una mediana ancora in affanno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini