Dybala a Roma il 29 dicembre, subito a disposizione di Mou per il Bologna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Viene fissato il rientro di Paulo Dybala nella Capitale dopo giornalisti e radio oggi si interrogavano sulla data esatta del ritorno a Trigoria dell’argentino.

La Joya sarà di nuovo a Roma il 29 dicembre e si rimetterà subito a disposizione di mister Josè Mourinho in vista della partita del 4 gennaio 2023 contro il Bologna.

Dybala avrà poco meno di una settimana di tempo per recuperare la forma migliore dopo i festeggiamenti in patria per la vittoria del campionato Mondiale con la maglia dell’Argentina.

Se l’attaccante non accuserà altri problemi di sorta, dovrebbe giocare titolare contro i felsinei: un’ottima notizia per la Roma, che con la Joya in campo ha avuto un rendimento migliore, specie in zona gol.

Fonte: Corrieredellosport.it