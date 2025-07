Dybala va di corsa: test fisici superati, ok per il ritiro

Paulo Dybala continua a correre verso il rientro in campo. Sul calendario del fuoriclasse argentino c’è già una data cerchiata in rosso: il 23 agosto, primo giorno di campionato in cui la Roma ospiterà il Bologna all’Olimpico. Nonostante la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra rimediata il 16 marzo scorso, la Joya ha proseguito il lavoro di riabilitazione anche durante le vacanze, tornando in anticipo a Trigoria per sottoporsi a test fisici e allenamenti mirati.

Ieri, a Trigoria, Dybala ha svolto una serie di test atletici – tra cui quelli basati sulla corsa – per monitorare il suo stato di forma dopo l’intervento. I risultati sono stati positivi e lo staff medico è ottimista, ma la vera conferma arriverà oggi con una risonanza magnetica di controllo, fondamentale per valutare la completa guarigione del tendine.

Lunedì, con l’inizio del ritiro, è probabile che Dybala inizi un lavoro personalizzato in gruppo, pronto a mettersi a disposizione di Gasperini, tecnico che lo ha fatto esordire in Serie A e a cui è molto legato.

Sul fronte futuro, Dybala ha espresso la volontà di restare a Roma. Se la società gli proporrà un rinnovo di un anno con una possibile spalmatura economica fino al 2027, la Joya è disposto a trattare. Dopo l’addio di Paredes, tornato al Boca Juniors, Dybala vuole proseguire il suo percorso in giallorosso, rimandando a più avanti qualsiasi ipotesi di addio, magari verso gli Stati Uniti.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport