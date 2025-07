UFFICIALE: Shomurodov passa al Basaksehir. Il giocatore: “Grazie Roma, grato per ogni minuto”

Ora è ufficiale: termina l’avventura di Eldor Shomurodov alla Roma. L’attaccante si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all’Istanbul Basaksehir. Il comunicato della Roma:

“L’AS Roma comunica di aver ceduto Eldor Shomurodov all’Istanbul Basaksehir.

L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’attaccante uzbeko, acquistato nell’estate del 2021, ha collezionato con il Club 85 presenze e 13 gol, peraltro segnando all’esordio il gol della vittoria contro il Trabzonspor nel playoff di Conference League, match che aprì la competizione poi vinta dalla squadra giallorossa.

Nel gennaio 2023, Shomurodov si è trasferito in prestito alla Spezia fino al termine del campionato e nella stagione 2023-24 ha giocato nel Cagliari allenato da Claudio Ranieri (sempre a titolo temporaneo). In bocca al lupo per il futuro, Eldor!

Secondo le indiscrezioni di questi giorni, il diritto di riscatto si trasformerà in obbligo al verificarsi di condizioni semplici. Questo meccanismo contrattuale si traduce, di fatto, in un’entrata di 5/6 milioni di euro praticamente garantiti per le casse del club giallorosso.

Anche il giocatore ha salutato con un post sui social: “Grazie Roma. È arrivato il momento di salutare un club che mi ha regalato così tanti ricordi indimenticabili. Indossare la maglia della Roma è stato un onore — un viaggio fatto di gol, battaglie e momenti speciali con compagni di squadra, staff e tifosi incredibili. Sono grato per ogni minuto in campo, per ogni gol festeggiato e per ogni lezione imparata con grandi allenatori. Roma avrà sempre un posto nel mio cuore — grazie per aver creduto in me e per avermi sostenuto in ogni momento. Inizia un nuovo capitolo, ma questi ricordi resteranno con me per sempre“.