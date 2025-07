Calciomercato Roma, Ferguson si avvicina: accordo fatto con il giocatore

La Roma stringe i tempi per Evan Ferguson. Come riferito da Fabrizio Romano, l’attaccante irlandese è sempre più vicino ai giallorossi: l’accordo di massima tra le parti è stato raggiunto e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per definire i dettagli.

Il classe 2004 del Brighton arriverebbe a Trigoria con la formula del prestito secco. Un’operazione mirata, voluta da Gasperini, che punta forte su un talento da rilanciare dopo un’annata segnata dagli infortuni. La chiusura potrebbe arrivare già in settimana.

Evan Ferguson and AS Roma, deal on… with more talks expected soon. 🟡🔴⤵️ https://t.co/6tESzwDsI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025