CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 10 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Occasione Hojlund: ora costa la metà

Occasione Rasmus Hojlund (22) ora è al Manchester United, che lo ha acquistato per 78 milioni di euro due anni fa: il suo prezzo si è più che dimezzato e potrebbe essere un affare da cogliere, anche in prestito. A patto, però, di trovare una squadra a Dovbyk. (La Repubblica)

Ore 10:00 – Tagliafico si propone alla Roma

Il terzino sinistro argentino Nicolas Tagliafico (33), svincolato dal Lione, si è offerto alla Roma. Il club giallorosso sta valutando l’affare: l’incognita è rappresentata dalle richieste sulla durata del contratto da parte del calciatore, che ad agosto compirà 33 anni. (Gasport/Leggo)

Ore 9:15 – Solbakken in uscita, si valutano offerte

Ola Solbakken (27) ha ricevuto più proposte e sta valutando il suo futuro. La Roma è pronta a lasciarlo partire se arriverà l’offerta giusta. (Il Tempo)

Ore 8:25 – Rios-Roma, offerta da 30 milioni

La Roma ha presentato un’offerta complessiva da 30 milioni al Palmeiras per Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000. Il giocatore ha già dato il suo sì al trasferimento. I giallorossi sperano di chiudere entro l’inizio del ritiro.

Ore 8:00 – Wesley vuole la Roma, accordo vicino

Wesley (21) ha rifiutato lo Zenit e spinge per raggiungere la Roma. Il Flamengo valuta il terzino 25 milioni più bonus. Gasp lo considera un titolare per la fascia destra. Trattativa in corso, possibile chiusura prima del ritiro. (Corriere della Sera)

Ore 7:40 – Paredes saluta: torna al Boca Juniors

Leandro Paredes (31) lascia ufficialmente la Roma. Il centrocampista ha svolto le visite mediche col Boca Juniors. Alla Roma andranno fino a 3,5 milioni con bonus. Presentazione fissata giovedì alla Bombonera.

IN AGGIORNAMENTO…