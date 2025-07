FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 10 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – I giovani in ritiro e quelli ai saluti

Al ritiro che partirà il13 luglio parteciperanno diversi giovani: Reale, Sangare e Romano sono stati confermati, mentre Graziani e Marazzotti sono in uscita, destinazione Serie B. Mannini andrà alla Juve Stabia. (Il Tempo)

Ore 8:45 – Lo staff di Gasperini si rinnova

Gian Piero Gasperini ha rivisto lo staff: restano Spalla, Catalano e Spignoli, fuori invece il vice storico Benetti. Tra i nuovi arrivati: il preparatore atletico Billi, il medico Coletta e i fisioterapisti Patti (ex Empoli) e Pérez (ex Atalanta). (Il Tempo)

Ore 8:30 – Per Pellegrini e Dybala via al recupero a Trigoria

Vietato perdere tempo. Per questo motivo Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy sono tornati ieri a Trigoria, qualche giorno prima del raduno previsto per domenica. L’argentino svolgerà le visite di rito per capire come impostare il lavoro nelle prossime settimane, tempi di recupero più lunghi per il capitano della Roma, il cui rientro è previsto per settembre. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…