Calciomercato, Roma decisa su Wesley: offerta al Flamengo di 20 milioni, il giocatore ha scelto i giallorossi

La Roma accelera su Wesley. Dopo aver trovato un accordo totale con il terzino brasiliano classe 2003, Frederic Massara ha mosso il primo passo concreto verso il Flamengo.

Come riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha presentato una offerta iniziale da circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il Flamengo, però, continua a chiedere una cifra vicina ai 25 milioni, pari a quella offerta dallo Zenit San Pietroburgo. Proposta che Wesley ha però rifiutato, facendo sapere di preferire la Roma.

Una presa di posizione chiara che rafforza la posizione dei giallorossi nella trattativa. Dopo i contatti delle scorse settimane, l’obiettivo del club è chiudere il prima possibile e consegnare il primo esterno richiesto da Gasperini in vista del ritiro.

🚨🟡🔴 AS Roma approached Flamengo with initial valuation around €20m for Wesley, after agreement done with the player.

Flamengo want around €25m as Zenit St Petersburg offered, but player rejected as he prefers Roma.

🎥🇮🇹 https://t.co/bgctQ9MozS pic.twitter.com/QXWLdHTztt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025