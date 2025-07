Calciomercato Roma, Di Marzio: “Scendono le quotazioni di Rios, risalgono quelle di El Aynaoui. Ferguson pista sempre viva”

Proseguono i movimenti di mercato in casa A.S. Roma, con aggiornamenti importanti sul fronte centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, starebbero scendendo le quotazioni di Rios, centrocampista colombiano seguito con interesse nei giorni scorsi.

Parallelamente, si registra un nuovo incremento dell’interesse dei giallorossi per El Aynaoui, centrocampista marocchino con cittadinanza francese del Lens. I contatti tra le parti sono proseguiti anche nella giornata odierna, segno evidente che il profilo resta in cima alla lista della dirigenza romanista per rinforzare la mediana: la richiesta del Lens è di 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda il reparto offensivo invece, resta aperta la pista che porta a Ferguson. L’attaccante potrebbe rappresentare un’opzione concreta qualora si aprisse la possibilità di un prestito. La Roma continua a monitorare attentamente la situazione, in attesa di eventuali sviluppi.

