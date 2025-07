La Roma e Gasp hanno scelto Ferguson: colpo in arrivo, accordo con il Brighton

La Roma ha scelto Evan Ferguson come rinforzo ideale per l’attacco da affiancare ad Artem Dovbyk. Classe 2004, irlandese, possente fisicamente, Ferguson è stato individuato da Gian Piero Gasperini come profilo perfetto da modellare e rilanciare. Un’operazione che ricalca il modello Atalanta: puntare su un talento da rifinire, con margini di crescita importanti, e inserirlo in un contesto tecnico che ne valorizzi le doti.

Il Brighton ha già aperto alla cessione in prestito secco, con la Roma pronta ad accollarsi l’intero ingaggio del giocatore, pari a 1,8 milioni di euro a stagione. L’accordo tra i club è già definito nei dettagli, resta solo il via libera finale dell’attaccante, che si è preso qualche giorno per riflettere. A Trigoria, però, regna ottimismo: Ferguson è attratto dalla prospettiva di lavorare con Gasperini, tecnico che ha saputo rilanciare giocatori come Højlund, Koopmeiners e Lookman.

Reduce da una stagione complicata a causa di un infortunio e di un’annata opaca tra Brighton e West Ham, Ferguson ha bisogno di ritrovare continuità e fiducia. L’approdo a Roma potrebbe rappresentare per lui l’occasione perfetta per riprendersi la scena. Due anni fa era valutato quasi 100 milioni, oggi arriva in prestito e con tutta la voglia di tornare protagonista.

In attesa dell’affondo su un secondo centravanti (Krstovic resta un obiettivo), la Roma è pronta a scommettere sull’irlandese. Una scelta in linea con la nuova politica societaria: giovani con ingaggi sostenibili, da valorizzare attraverso il gioco e la visione di Gasperini.

