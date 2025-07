Wesley più Rios, avanti tutta

La Roma ha deciso di puntare con forza sul Sudamerica per consegnare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi della nuova stagione. I nomi in cima alla lista sono quelli di Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, e Wesley, terzino destro brasiliano del Flamengo. Due obiettivi concreti, entrambi fortemente voluti dall’allenatore piemontese, che spera di poterli avere a disposizione fin dal primo giorno di ritiro, il 13 luglio.

Per Rios, la Roma ha deciso di rompere gli indugi e accelerare i tempi. Il club giallorosso ha presentato un’offerta da circa 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per convincere il Palmeiras a cedere il 25enne colombiano, che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Il 70% del cartellino appartiene al club paulista, mentre il resto è suddiviso tra Guarani (14%), Flamengo (6%) e lo stesso giocatore (10%). Rios è considerato l’ideale per il gioco verticale di Gasperini: mediano moderno, dinamico, capace sia di coprire che di inserirsi, si è messo in mostra anche al Mondiale per Club. La Roma gli ha proposto un contratto quinquennale da circa 2,6 milioni a stagione.

Parallelamente, continua la trattativa con il Flamengo per Wesley. Il terzino classe 2003, ex obiettivo dell’Atalanta ai tempi proprio di Gasperini, è in cima alla lista per la fascia destra. Il club brasiliano chiede 25 milioni più 3 di bonus, ma la Roma confida nella volontà del giocatore, che ha già detto sì e ha trovato un’intesa economica con il club capitolino. Inizialmente si era ipotizzata un’operazione congiunta con l’Everton, ma Massara ha deciso di procedere in autonomia.

L’obiettivo della Roma è quello di chiudere almeno uno dei due colpi entro l’inizio del ritiro, per poi lavorare con più calma sul secondo. La possibilità di portare entrambi a Trigoria resta concreta, anche se complicata dalle alte richieste economiche dei club brasiliani e dalla presenza di numerosi intermediari coinvolti nelle trattative. L’accelerazione degli ultimi giorni conferma però che la Roma vuole partire forte, con un doppio colpo ad alto potenziale tecnico e prospettico.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica / Il Messaggero / Leggo / Corsera