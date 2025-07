CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 9 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – La Roma molla El Ayanoui

Il Lens ha detto no alla proposta della Roma per Neil El Aynaoui (24), centrocampista con il doppio passaporto franco-marocchino, di circa 20 milioni di euro. Il club francese, secondo quanto postato da Fabrizio Romano, punta a riformulare una proposta migliorativa per trattenere il giocatore. La Roma non effettuerà ulteriori offerte ma si concentrerà su altri profili a centrocampo.

Ore 9:45 – Hojlund in prestito, ipotesi viva

In attacco, invece, oltre a Mikautadze e Krstovic spunta la pista Hojlund (22) che potrebbe arrivare alla corte di Gasperini in prestito. (Leggo)

Ore 8:45 – Lucumì, domani scade la clausola

Domani scade la clausola da 28 milioni di Jhon Lucumì (26), l’obiettivo numero uno per rinforzare il pacchetto arretrato. Occhi anche su Senesi (28) e Goglichidze (21). Tagliafico (32) rimane un’idea per rinforzare la fascia sinistra. Può arrivare a parametro zero ma c’è la concorrenza del Siviglia. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Paredes lascia la Roma e vola per l’Argentina

E’ fatta per il ritorno di Paredes (31) al Boca: il centrocampista è volato nella notte per l’Argentina. Accordo chiuso, il giocatore non rientrava nei piani di Gasperini e non sarebbe stato convocato per il ritiro. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…