Calciomercato Roma, per la difesa spunta Mavropanos del West Ham

Continua il lavoro della Roma sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Come riporta in questi minuti Gianluca Di Marzio, tra i profili monitorati dalla dirigenza giallorossa nelle ultime ore è emerso quello di Kōnstantinos Mavropanos.

Il centrale greco, classe 1997, è attualmente di proprietà del West Ham, club con cui ha disputato 33 partite nella scorsa Premier League, collezionando 21 presenze da titolare. Difensore dotato di notevole prestanza fisica (194 cm), si distingue per efficacia nei duelli aerei e solidità in marcatura.

Prima dell’esperienza nel West Ham, Mavropanos ha militato anche nell’Arsenal e nello Stoccarda, consolidando la propria esperienza internazionale.