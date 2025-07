Calciomercato Roma, Salah-Eddine verso il Feyenoord in prestito: trattativa avanzata

Anass Salah-Eddine è pronto a fare le valigie. Il terzino sinistro classe 2001, arrivato alla Roma lo scorso gennaio dal Twente, potrebbe lasciare Trigoria con la formula del prestito.

Secondo quanto riportato dal portale olandese VI.nl, il Feyenoord ha avviato i contatti con il club giallorosso per accogliere il giocatore nella rosa di Robin van Persie, con cui Salah-Eddine avrebbe già avuto i primi colloqui.

La trattativa è in fase avanzata e da Trigoria potrebbe presto arrivare il via libera per sbloccare l’operazione. L’obiettivo è garantire continuità e minuti al giovane esterno, che non rientra al momento tra le prime scelte di Gasperini.