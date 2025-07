Calciomercato Roma, Shomurodov saluta: va al Basaksehir per 5,7 milioni e il 10% della rivendita

Eldor Shomurodov è pronto a chiudere la sua esperienza con la Roma. L’attaccante uzbeko, rilanciato nell’ultima stagione sotto la guida di Claudio Ranieri, è vicinissimo al trasferimento all’Istanbul Basaksehir.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’accordo tra i club è ormai definito: il Basaksehir verserà 3 milioni di euro per il prestito e altri 2,7 milioni per l’obbligo di riscatto. Prevista anche una clausola a favore dei giallorossi pari al 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Per Shomurodov, pronto a una nuova avventura in Turchia, è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Dopo tre stagioni in chiaroscuro in giallorosso, è arrivato il momento dell’addio.