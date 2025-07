Di Marzio: “Contatti continui per Rios e Wesley, per Ferguson si tratta per il prestito”

Proseguono senza sosta i lavori della dirigenza della Roma sul fronte mercato, con particolare attenzione rivolta a Rios, Wesley e Ferguson, tre profili considerati strategici per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Come riporta Gianluca Di Marzio, in queste ore Frederic Massara ha intensificato i colloqui con gli agenti e gli intermediari dei tre calciatori, con l’obiettivo di capire margini e tempistiche per un’eventuale chiusura delle trattative.

Per quanto riguarda Evan Ferguson, attaccante del Brighton, l’operazione viene portata avanti con la formula del prestito, un’opzione che al momento sembra percorribile senza particolari ostacoli.

Più complessa la situazione legata a Wesley Gassova e José Rios, entrambi valutati oltre 25 milioni di euro. Il loro eventuale arrivo dipenderà da una scelta strategica della proprietà: investire subito su entrambi oppure affondare il colpo su uno dei due, rinviando a un secondo momento un’ulteriore operazione a centrocampo. In quest’ottica resta sullo sfondo anche il nome di El Aynaoui, che continua a essere monitorato, pur senza sviluppi significativi al momento.