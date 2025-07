FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 9 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Dybala oggi a colloquio con lo staff medico

Paulo Dybala oggi sarà a Trigoria per parlare con lo staff medico e con il tecnico Gasperini. Durante il periodo di pausa, il giocatore sudamericano ha proseguito la preparazione fisica assistito da un preparatore atletico giallorosso. Successivamente arriverà il momento per affrontare anche la questione contrattuale, con il procuratore che attende di essere contattato dal nuovo direttore sportivo Massara per trattare il rinnovo del contratto. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Rensch si allena già a Trigoria

Rensch è a Trigoria: il giocatore già ieri ha cominciato ad allenarsi da solo in vista dell’inizio del ritiro. Per quanto riguarda Dybala, l’argentino domani ha in programma una visita a Trigoria per valutare il suo stato di salute: l’attaccante vuole mettersi a disposizione di Gasperini il prima possibile. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – Roma, salta l’accordo con Stake per lo sleeve sponsor

Sfuma l’intesa tra la Roma e Stake.com: il contratto da 6 milioni annui per diventare sponsor di manica è stato bloccato da un cavillo burocratico che impedisce al marchio di entrare nel mercato italiano del betting. A Trigoria si cerca ora un nuovo partner commerciale per colmare il vuoto sulla maglia. (Il Romanista)

Ore 8:20 – Julio Sergio, gesto d’amore per il figlio Enzo

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha condiviso un video commovente in cui si rasa i capelli insieme al figlio Enzo, 15 anni, in lotta da anni contro un tumore cerebrale. Un gesto per mostrargli vicinanza e forza, accolto da una valanga di messaggi d’affetto sui social. Già nel 2023, la Curva Sud gli aveva dedicato uno striscione: “Julio Sergio, siamo con te… Forza Enzo”.

Ore 7:50 – Continua il riassestamento staff con Gasp

Va avanti il riassestamento dello staff a Trigoria. Gasperini, degli uomini di Ranieri, ha deciso di tenere con sé Carlo Spignoli (preparatore atletico) e Sergio Spalla (collaboratore tecnico). Simone Farelli resta invece come preparatore dei portieri. Salutano Michele Salzarulo, match analyst, e il medico Emanuele Gregorace. (Il Tempo)

