Paredes, ora è davvero addio: il Boca lo annuncia, presentazione giovedì alla Bombonera

Si chiude una delle telenovele di mercato che ha accompagnato la Roma negli ultimi mesi: Leandro Paredes torna al Boca Juniors, a undici anni di distanza dal suo addio. Il club argentino, pur senza nominarlo esplicitamente, ha di fatto annunciato il ritorno del centrocampista attraverso un video pubblicato sui canali social.

Nel filmato si vede un calciatore – di cui non viene svelato il volto – entrare nello spogliatoio della Bombonera e appendere la maglia del Boca al proprio armadietto. Sullo schermo, una data ben precisa: giovedì ore 18 locali (le 23 in Italia), momento fissato per la presentazione ufficiale.

Che il protagonista del video sia proprio Paredes lo confermano anche i media argentini e, soprattutto, un post su Instagram del padre del giocatore, Daniel, che ha scritto: “Benvenuto a casa, figlio.” Il centrocampista atterrerà oggi a Buenos Aires per le visite mediche, ultimo passo prima della firma.

La trattativa con la Roma si è chiusa sulla base di un trasferimento che raggiungerà i fatidici 3,5 milioni di euro solo attraverso alcuni bonus. Un’operazione che alleggerisce il monte ingaggi giallorosso e chiude l’avventura bis di Paredes nella Capitale: non rientrava nei piani di Gasperini, che non lo avrebbe convocato per il ritiro.