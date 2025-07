Roma, caccia al bomber: Krstovic in pole, spunta Ferguson

L’attacco della Roma è ancora un cantiere aperto. Con il raduno fissato per domenica a Trigoria, al momento Gian Piero Gasperini può contare solo su Artem Dovbyk come centravanti di ruolo. Il resto è ancora tutto da costruire, e la dirigenza è al lavoro per consegnare al tecnico un reparto offensivo all’altezza.

Il nome in cima alla lista resta quello di Nikola Krstovic. L’attaccante del Lecce ha già fatto sapere di voler restare in Italia e ha rifiutato un’offerta del Leeds. Il club salentino chiede circa 30 milioni, ma la Roma sta valutando di abbassare l’esborso inserendo alcune contropartite tecniche provenienti dalla Primavera.

L’altra pista calda conduce a Georges Mikautadze. Il Lione, però, continua a fare muro, in attesa della sentenza sul ricorso contro la retrocessione in Ligue 2: il verdetto è atteso domani. Se la decisione dovesse essere confermata, il club francese sarà costretto a vendere, e il georgiano diventerebbe una ghiotta occasione di mercato. Su di lui ci sono già diversi club europei, tra cui anche il Fenerbahce di José Mourinho.

Più defilato, ma comunque nel taccuino di Massara, c’è anche Evan Ferguson, per il quale potrebbero aprirsi spiragli nei prossimi giorni.

Fonte: Il Messaggero