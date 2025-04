DYBALA: “Vogliamo vedere tutti la Roma in Champions. Nuovo allenatore? Sceglieranno il meglio per il club”

AS ROMA NEWS – Torna a parlare Paulo Dybala e lo fa ai microfoni di Sportmediaset. Il numero 21, attualmente ai box dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari, ha toccato numerose tematiche tra cui il periodo lontano dal terreno di gioco e la scelta del nuovo allenatore della Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

Oggi hai vissuto una giornata diversa…

“Sì, oggi ho vissuto una giornata diversa con questi ragazzi. A volte li vediamo poco, ma oggi abbiamo condiviso una giornata bellissima insieme alla Roma. Il club sta aiutando tantissimo questi ragazzi e regalare a questi bambini un sorriso è speciale”.

L’amore per il calcio abbatte tutte le avversità…

“Condividere questi momenti nello sport è bellissimo. Spero di rivedere presto questi ragazzi”.

Come stai vivendo questo periodo?

“Per me è brutto stare fuori senza poter fare niente. Io voglio sempre stare insieme ai compagni, essere disponibile per il mister e dare il mio contributo. So che starò fuori per un po’, ma sto lavorando per recuperare il prima possibile. Il tempo è dalla mia parte e lo sto utilizzando per recuperare al meglio in vista del ritiro”.

Tutti ti stanno aiutando in questo momento…

“Dopo ciò che mi è successo i Friedkin sono stati i primi a essermi vicino e mi hanno aiutato a trovare la soluzione migliore. Abbiamo preso la decisione migliore per recuperare ed evitare una ricaduta. Io cerco di stare il più vicino possibile alla squadra e aiutare i miei compagni”.

Cosa hai scoperto di nuovo di te?

“Ero in un periodo positivo, mi sentivo bene in campo. Poi è successo questo e ricominciare non è facile, ma nella mia carriera è già accaduto un paio di volte. Sono pronto per recuperare sia fisicamente sia psicologicamente, stare con il gruppo mi fa bene. Ora cerco di distrarmi un po’ per non pensare troppo a ciò che mi è successo”.

Cosa ti aspetti di trovare al tuo ritorno? Il nuovo allenatore?

“La società, il mister e il direttore sportivo decideranno il migliore allenatore per la Roma. Tutti aspettiamo di vedere la Roma in Champions, è ciò che merita. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo per raggiungere questo traguardo”.

Fonte: Sportmediaset