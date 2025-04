IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Sei favorevole al ritorno di Montella sulla panchina della Roma? VOTA!

NOTIZIE AS ROMA – La Roma guarda avanti e tra i nomi in lizza per raccogliere l’eredità di Claudio Ranieri a fine stagione, rispunta con forza quello di Vincenzo Montella. L’attuale commissario tecnico della Turchia è salito nelle gerarchie di Trigoria dopo alcuni segnali che non sono passati inosservati.

Daniele Russo, vice storico dell’ex bomber giallorosso, è stato infatti avvistato in tribuna all’Olimpico sia durante Roma-Juventus che nel derby contro la Lazio. Una doppia presenza che ha subito fatto scattare il tam-tam tra i tifosi, alla luce anche del fatto che Montella era già stato sondato in passato proprio prima dell’arrivo di Ranieri.

A favore dell’aeroplanino c’è il legame viscerale con Roma, dove ha lasciato il cuore e messo su famiglia. Inoltre, il nuovo responsabile dell’area tecnica, Florent Ghisolfi, ha più volte parlato dell’importanza di scegliere qualcuno che “viva la passione”. Pe questo oggi vi chiediamo: sareste favorevoli all’idea di vedere Vincenzo Montella sulla panchina della Roma?

Saresti favorevole al ritorno di Montella sulla panchina della Roma? Sì No Non so Risultati Vota

