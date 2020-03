DZEKO: “Adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra, quella di medici e infermieri”

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko promuove la campagna di sensibilizzazione “io resto a casa“.

L’attaccante bosniaco, con un video pubblicato sull’account ufficiale twitter della Roma, fa il tifo per i medici e gli infermieri che stanno combattendo contro il coronavirus. Queste le sue parole:

“In attesa di tornare ad abbracciarci sugli spalti, adesso tifiamo tutti insieme per una sola squadra: quella dei medici, degli infermieri e dei cittadini di tutta Italia. We are one team, forza“.