Ecco chi è Mudryk, il piccolo genio che piace a Fonseca

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il 31 ottobre del 2018 Fonseca fece esordire Mudryk, appena 17 anni, nel derby di coppa contro l’Olimpik Donetsk.

Quel ragazzo è poi tornato in Primavera e quest’anno è brillato in Youth League. L’allenatore portoghese però se lo ricorda ancora molto bene e non a caso l’ha segnalato a Petrachi.

L’ucraino è un piccolo Mkhitaryan, dalla cintola in su può giocare un po’ ovunque: trequartista, ala sinistra, ala destra e anche centrocampista centrale all’occorrenza. E’ un piede destro che ama convergere verso il centro e provare il fraseggio o il tiro in porta.

