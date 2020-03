Roma, i paradossi di un’emergenza

NOTIZIE AS ROMA – Fonseca non ha avuto l’intera rosa a disposizione nemmeno ad inizio campionato. Ce la potrà fare se, come sembra, il campionato riprenderà a metà maggio.

Zaniolo dovrebbe essere disponibile per fine torneo e ci saranno i recuperi di Zappacosta, Diawara, Pellegrini, Pastore, Under e Perotti. Il rientro più importante riguarda il numero 7, discorso simile per il guineano che sarebbe stato convocato per la partita contro il Siviglia del 12 marzo.

Quando la quarantena sarà ultimata anche Zappacosta avrà il tempo necessario per completare l’ultimo step. Per quanto riguarda la società lo stallo tra Friedkin e Pallotta è confermato dal fatto che fronte Roma, sono almeno una decina di giorni che le comunicazioni col magnate sono in stand-by.

(Il Messaggero, S. Carina)