Dzeko, altro che addio: esalta Mou e lascia l’Olimpico a braccetto con Friedkin

AS ROMA NEWS – La vittoria del derby è sotto al segno di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco a 35 anni suonati è ancora l’uomo in grado di trascinare la squadra nei momenti decisivi.

Ieri il bomber giallorosso pur non andando in gol è risultato di gran lunga il migliore, facendo vivere una serata da incubo ad Acerbi, e finendo per uscire dal campo tra gli applausi dei propri compagni.

E come ogni fine stagione che si rispetti, anche stavolta il futuro di Dzeko all’interno della Roma era stato pesantemente messo in dubbio. I giornali parlavano di addio quasi scontato, di possibile rescissione del contratto, ma le parole di Edin a fine derby sembrano andare in direzione completamente opposta.

“Mourinho? A livello di entusiasmo ha già portato qualcosa. Roma è una piazza difficile, non potevano prendere uno migliore“, le dichiarazioni del bosniaco che sanno tanto di permanenza. Rafforza questa ipotesi il gesto di Dan Friedkin, che ieri sera è sceso in campo a festeggiare con la squadra.

Il presidente è uscito dal terreno dell’Olimpico a braccetto con Edin Dzeko. Un chiaro segnale di quanto la Roma voglia tenersi ancora stretto il suo centravanti. Affiancandogli giocatori di livello con cui provare a vincere.

Giallorossi.net – G. Pinoli