Dzeko c’è, ma arriva la multa. E a giugno sarà divorzio con la Roma

AS ROMA NEWS – Dzeko torna in gruppo. Il disgelo con Fonseca è arrivato dopo un colloquio avuto con Tiago Pinto e lo stesso allenatore giallorosso, ma la fiducia è soltanto a tempo.

Lo racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), che titola: “Dzeko c’è, ma multa e divorzio a giugno”. La tregua quindi è stata firmata per il bene supremo della Roma, ma la frattura con l’allenatore e la proprietà resta difficilmente ricomponibile.

Il giocatore verrà multato per il comportamento avuto in questi giorni, e soprattutto sarà messo sul mercato in estate: il suo addio alla Roma a giugno pare inevitabile, anche se Fonseca non dovesse essere confermato.

Fonte: Corriere dello Sport